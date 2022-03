Les Franciscaines en scène : Albin de la Simone & Valérie Mréjen – “Le Carnaval des animaux” Deauville, 8 avril 2022, Deauville.

Le Carnaval des animaux

Œuvre populaire, foisonnante et ludique, connue pour son final enjoué, “Le Carnaval des animaux” fut composé en 1886 par Camille Saint-Saëns (1835-1921) pour un grand orchestre et deux pianos. En 2018 le chanteur et compositeur Albin de la Simone revisite l’œuvre et l’adapte pour un quatuor, tandis que Valérie Mrejen, plasticienne et écrivain en écrit une nouvelle histoire.

A sa création, “Le Carnaval des animaux” est une partition sans texte, une suite de tableaux musicaux sans histoire. Après Francis Blanche dans les années 50, Albin de la Simone et Valérie Mréjen se sont emparés de l’œuvre. Lui, a réorchestré la composition pour un quatuor singulier. Elle, a écrit un récit mettant en scène une évasion d’animaux. Une enquête menée à la baguette et à l’aveuglette par une femme énigmatique et des musiciens médiums et détectives. Dans ce fabuleux bestiaire on peut croiser un lion, des poules et un coq, des tortues, un kangourou, une baleine, des sardines, des poissons rouges… et un cygne. On partage surtout un pétillant moment de musique et de fantaisies, imaginé par deux artistes majeurs d’aujourd’hui.

Musique originale : Camille Saint-Saëns, adaptation musicale : Albin De La Simone, Histoire : Albin De La Simone, Valérie Mréjen, Textes : Valérie Mréjen, Scénographie : Virginie Mira, Création lumière : Gilles Gentner, Costumes : Myriam Rault, Regard chorégraphique : Latifa Laâbissi, Montage, animation : Julie Obadia

avec : Vadim Sher piano, Alvaro Bello guitare électrique, banjo, Corinne Lacour violoncelle, Lorraine Tisserant mezzo-soprano et percussions, Jocelyne Desverchère comédienne.

Production : Théâtre National de Bretagne. Avec le soutien de La Cité de la Musique – Philharmonie de Paris, et de La Villette, Paris. Merci à Jeanine Roze et le Théâtre des Champs-Élysées, Mikaël Barre, Sophie Lifshitz, Frédéric Mazelly, Sandrine Le Guen et l’équipe du TNB.

