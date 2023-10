Concours photo La 25e Heure Longines Les Franciscaines Deauville, 28 octobre 2023, Deauville.

Concours photo La 25e Heure Longines 28 et 29 octobre Les Franciscaines Gratuit sur inscription

Ce concours photo est ouvert à tous les photographes, amateurs ou professionnels, en famille, en solo ou en groupe. Que ce soit le charme des Planches, des mises en scènes en ville, des paysages ou des portraits, tous les styles et toutes les approches photographiques peuvent être présentées, laissant libre cours à l’imagination et à l’interprétation de Deauville de nuit.

À minuit, le top départ est donné sur le parvis des Franciscaines. Les participants ont 1 heure pour réaliser leur photographie et remettre leur fichier au format numérique auprès des équipes.

Les photographies, tirées dans la nuit par le laboratoire Initial, seront présentées dès le lendemain matin dans le Cloître et soumises au jury de Planches Contact, présidé par Sarah Moon.

À 12h, le dimanche, l’ensemble des participants est invité à se réunir pour découvrir l’exposition et la révélation des lauréats du concours.

Les Franciscaines 145 B avenue de la République, DEAUVILLE Deauville 14800 Calvados Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T22:30:00+02:00 – 2023-10-28T23:59:00+02:00

2023-10-29T00:00:00+02:00 – 2023-10-29T01:00:00+02:00

Matthieu Lott