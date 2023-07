Expérience immersive « Dernière minute, Adrien M & Claire B » Les Franciscaines Deauville, 13 juillet 2023, Deauville.

À la pointe de l’innovation, Les Franciscaines se lance dans l’aventure numérique avec une première installation grand format consacrée à la nouvelle création de la compagnie Adrien M & Claire B.

Cette proposition sensorielle se situe au croisement du spectacle vivant, de la performance et de l’installation. Elle invite petits et grands à vivre collectivement et intimement une relation vivante à un espace en transformation.

Une expérience onirique conçue autour de l’étirement d’une minute, celle juste avant de franchir le seuil, avant de mourir ou de naître. Pendant 30 minutes, dans un espace baigné de vidéo et de musique, la sensation d’une bascule entre un avant et un après se déploie comme une métamorphose à l’endroit de la matière, à hauteur de particule.

Être goutte, brûler feu, filer fumée, frissonner centre, vibrer terre, glisser air, couler pluie, rouler vague.

