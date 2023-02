Ciné-mix Les Franciscaines Deauville Catégories d’Évènement: Calvados

Ciné-mix Les Franciscaines, 13 mai 2023 20:30, Deauville. Ciné-mix Samedi 13 mai, 22h30 Les Franciscaines

Entrée libre Le Cinémix de DJ Oof mélange moments musicaux de films, vidéo-clips, concerts et réalisations de DJ Oof sur des thèmes variés. A l’occasion de l’exposition les années1960 et 1970 seront à l’honneur pour un voyage dans l’esthétique, le mobilier, la mode et la société de l’époque. Il passera des grands films français aux films d’animation et des concerts de pop-stars. Parfois à regarder, à danser ou les deux! Les Franciscaines 145 B avenue de la République, 14800 Deauville Deauville 14800 Calvados 02 61 52 29 20 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:30:00+00:00 – 2023-05-13T21:58:00+00:00

Détails Heure : 20:30 - 21:58 Catégories d’Évènement: Calvados, Deauville Autres Lieu Les Franciscaines Adresse 145 B avenue de la République, 14800 Deauville Ville Deauville lieuville Les Franciscaines Deauville Departement Calvados

