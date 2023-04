Visite libre de l’exposition « Irving Penn, chefs-d’œuvre de la collection de la MEP » Les franciscaines, 13 mai 2023, Deauville.

Le samedi 13 mai de 18h30 à minuit, Les Franciscaines participe à la Nuit européenne des musées et donne carte blanche à Noé Soulier, chorégraphe et directeur du CNDC d’Angers.

Une soirée ponctuée de projections et de performances, au sein des espaces des Franciscaines, avec un accès libre aux expositions en cours « Irving Penn, chefs-d’œuvre de la collection de la MEP », « Esprit pop, es-tu là », « André Hambourg, New York 1970 dessins », ainsi qu’un mix psychédélique imaginé et signé par Dj Oof.

Les franciscaines 145 B avenue de la République, 14800 Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie 02 61 52 29 20 https://lesfranciscaines.fr/fr Les Franciscaines – Deauville : un lieu culturel unique et novateur Musée, médiathèque, salle de spectacles, concerts, rencontres… Les Franciscaines abrite depuis le 13 mai 2021 un nouveau lieu culturel permanent résolument contemporain. Les Franciscaines, nouvel lieu de vie culturelle à Deauville, associe au sein d’espaces communs des expositions, un musée, une médiathèque et une salle de spectacles. Au croisement de tous les arts, plus de 6200 mètres carrés sont dédiés à la culture. Tout l’année, une large programmation culturelle pluridisciplinaire vous y attend : expositions temporaires, spectacles, rencontres et conférences. Lieu de connaissance et de plaisir, les Univers thématiques des Franciscaines -Deauville, Art de Vivre, Spectacle-Cinéma, Cheval et Jeunesse- présentent des collections multi-supports (livres, dvd, cd, jeux…) à consulter dans des espaces lumineux et intimistes, propices à la lecture.

