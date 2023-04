Projection vidéo du film « Fragments » de Noé Soulier Les franciscaines, 13 mai 2023, Deauville.

Projection vidéo du film « Fragments » de Noé Soulier Samedi 13 mai, 10h30 Les franciscaines

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, Les Franciscaines invite Noé Soulier, chorégraphe et directeur du CNDC d’Angers et ses danseurs, pour une soirée ponctuée de projections et performances. Une occasion unique de (re)découvrir les espaces des Franciscaines et les expositions en cours en accès libre.

Fragments de Noé Soulier explore le mouvement lorsqu’il est confronté au cadre de la caméra. Le film s’inscrit dans la continuité de la recherche sur le mouvement développée par le chorégraphe depuis 2010

Les franciscaines 145 B avenue de la République, 14800 Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie 02 61 52 29 20 https://lesfranciscaines.fr/fr Les Franciscaines – Deauville : un lieu culturel unique et novateur Musée, médiathèque, salle de spectacles, concerts, rencontres… Les Franciscaines abrite depuis le 13 mai 2021 un nouveau lieu culturel permanent résolument contemporain. Les Franciscaines, nouvel lieu de vie culturelle à Deauville, associe au sein d’espaces communs des expositions, un musée, une médiathèque et une salle de spectacles. Au croisement de tous les arts, plus de 6200 mètres carrés sont dédiés à la culture. Tout l’année, une large programmation culturelle pluridisciplinaire vous y attend : expositions temporaires, spectacles, rencontres et conférences. Lieu de connaissance et de plaisir, les Univers thématiques des Franciscaines -Deauville, Art de Vivre, Spectacle-Cinéma, Cheval et Jeunesse- présentent des collections multi-supports (livres, dvd, cd, jeux…) à consulter dans des espaces lumineux et intimistes, propices à la lecture.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T10:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:30:00+02:00

2023-05-13T10:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:30:00+02:00

© Bruno Simao