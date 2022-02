Les Franciscaines au galop : Rencontre avec Theresa Révay Deauville, 25 juin 2022, Deauville.

Les Franciscaines au galop : Rencontre avec Theresa Révay Les Franciscaines – Deauville 145B avenue de la République Deauville

2022-06-25 16:30:00 16:30:00 – 2022-06-25 Les Franciscaines – Deauville 145B avenue de la République

Deauville Calvados

Traductrice et romancière, Theresa Révay, présente sa première biographie dédiée au mythique entraîneur de pur-sang, François Mathet, qui a écrit l’une des pages les plus glorieuses de l’histoire des courses françaises.

Traduite dans de nombreux pays, Theresa Révay a une prédilection pour l’Histoire. Elle a reçu le prix Historia du roman historique en 2014 pour « L’Autre rive du Bosphore » (Belfond, 2013) et le prix Simone Veil en 2017 pour « La vie ne danse qu’un instant » (Albin Michel, 2017). François Mathet (1908-1983) a été élu meilleur entraîneur de pur-sang du XXème siècle. Reconnu dans le monde entier, il demeurait une énigme. Le jeune François Mathet a une passion : le pur-sang et les courses. Mais il ne vient pas du sérail.

Il entre par effraction dans un cénacle où se croisent grands propriétaires et femmes de caractère.

Grâce à des archives inédites, ce portrait révèle le destin fascinant du maître entraîneur, et retrace une page mémorable de l’histoire des courses françaises.

D’une plume alerte, l’auteure nous dévoile un homme droit, intègre, animé d’un amour absolu pour les chevaux

