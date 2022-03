Les Franciscaines au galop : Rencontre avec Gaspard Koenig – “Notre vagabonde liberté : à cheval sur les traces de Montaigne” Deauville, 28 mai 2022, Deauville.

Les Franciscaines au galop : Rencontre avec Gaspard Koenig – “Notre vagabonde liberté : à cheval sur les traces de Montaigne” Les Franciscaines – Deauville 145B avenue de la République Deauville

2022-05-28 16:30:00 16:30:00 – 2022-05-28 Les Franciscaines – Deauville 145B avenue de la République

Deauville Calvados

Gaspard Koenig, philosophe et écrivain, commente son nouveau livre, Notre vagabonde liberté : à cheval sur les traces de Montaigne (éditions de l’Observatoire Le Point, 2021).

Le voyage à cheval qu’il a effectué de juin à novembre 2020 à travers l’Europe, une déambulation à la découverte des paysages, des vies, et des personnes sur les mêmes chemins que ceux empruntés par Montaigne en 1580.

« Je sais bien ce que je fuis, mais non pas ce que je cherche », expliquait Montaigne à propos de la longue chevauchée. Gaspard Kœnig aussi sait ce qu’il fuit : les injonctions permanentes des gouvernements et des algorithmes. Il s’est donc lancé sur les traces de Montaigne, en suivant le même itinéraire, avec le même moyen de transport : un cheval, ou plutôt Destinada, une jument. Pour rejoindre Rome, le cavalier et sa monture ont parcouru 2 500 kilomètres pendant cinq mois, passant par le Périgord, la Champagne, les Vosges, la Bavière et la Toscane…

L’occasion pour l’auteur de renouer avec des thèmes chers à Montaigne : la relation entre l’homme et l’animal, l’art du dépouillement, les conflits religieux, la diversité des cultures ou les leçons de la nature…

Gaspard Koenig, philosophe et écrivain, commente son nouveau livre, Notre vagabonde liberté : à cheval sur les traces de Montaigne (éditions de l’Observatoire Le Point, 2021).

Le voyage à cheval qu’il a effectué de juin à novembre 2020 à travers…

accueil@lesfranciscaines.fr +33 2 61 52 29 20 https://lesfranciscaines.fr/fr

Gaspard Koenig, philosophe et écrivain, commente son nouveau livre, Notre vagabonde liberté : à cheval sur les traces de Montaigne (éditions de l’Observatoire Le Point, 2021).

Le voyage à cheval qu’il a effectué de juin à novembre 2020 à travers l’Europe, une déambulation à la découverte des paysages, des vies, et des personnes sur les mêmes chemins que ceux empruntés par Montaigne en 1580.

« Je sais bien ce que je fuis, mais non pas ce que je cherche », expliquait Montaigne à propos de la longue chevauchée. Gaspard Kœnig aussi sait ce qu’il fuit : les injonctions permanentes des gouvernements et des algorithmes. Il s’est donc lancé sur les traces de Montaigne, en suivant le même itinéraire, avec le même moyen de transport : un cheval, ou plutôt Destinada, une jument. Pour rejoindre Rome, le cavalier et sa monture ont parcouru 2 500 kilomètres pendant cinq mois, passant par le Périgord, la Champagne, les Vosges, la Bavière et la Toscane…

L’occasion pour l’auteur de renouer avec des thèmes chers à Montaigne : la relation entre l’homme et l’animal, l’art du dépouillement, les conflits religieux, la diversité des cultures ou les leçons de la nature…

Les Franciscaines – Deauville 145B avenue de la République Deauville

dernière mise à jour : 2022-03-28 par