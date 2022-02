Les Franciscaines au galop : Colloque « cheval et patrimoine » Deauville, 10 juin 2022, Deauville.

Les Franciscaines au galop : Colloque « cheval et patrimoine » Les Franciscaines – Deauville 145B avenue de la République Deauville

2022-06-10 09:30:00 09:30:00 – 2022-06-10 17:00:00 17:00:00 Les Franciscaines – Deauville 145B avenue de la République

Deauville Calvados

Le colloque 2022 est consacré aux cultures et patrimoines des courses, dans leurs diversités, et analyse et commente leurs enjeux contemporains.

Il nous donne l’occasion de nous intéresser aux rôles historiques et contemporains des institutions dans la création des cultures des courses ; mais aussi aux patrimoines génétiques et culturels des chevaux, au prisme du travail des éleveurs et entraîneurs.

Nous interrogeons, par ailleurs, le processus de féminisation en cours dans le milieu des courses, avant d’étudier la capacité d’adaptation, de résistance et de réinvention du secteur, face aux évolutions de la société contemporaine.

Au sein des Franciscaines de Deauville, qui accueille une riche Bibliothèque du Cheval, labélisée Pôle associée de la Bibliothèque nationale de France, dotée de milliers de références, le colloque, inauguré par Monsieur le Maire, Philippe Augier, rassemble des personnalités du monde du Cheval : François Gourioux, Alain Pages, Pierre Julienne,

Caroline de la Soudière, Céline Gualde, Philippe Massieu, … et des universitaires : Jean-Pierre Digard, Bernadette Lizet, Catherine Tourre-Malen, Damien Bruneau, Carole Botton, Jérôme Arnauld des Lions

Le colloque 2022 est consacré aux cultures et patrimoines des courses, dans leurs diversités, et analyse et commente leurs enjeux contemporains.

Il nous donne l’occasion de nous intéresser aux rôles historiques et contemporains des institutions…

Le colloque 2022 est consacré aux cultures et patrimoines des courses, dans leurs diversités, et analyse et commente leurs enjeux contemporains.

Il nous donne l’occasion de nous intéresser aux rôles historiques et contemporains des institutions dans la création des cultures des courses ; mais aussi aux patrimoines génétiques et culturels des chevaux, au prisme du travail des éleveurs et entraîneurs.

Nous interrogeons, par ailleurs, le processus de féminisation en cours dans le milieu des courses, avant d’étudier la capacité d’adaptation, de résistance et de réinvention du secteur, face aux évolutions de la société contemporaine.

Au sein des Franciscaines de Deauville, qui accueille une riche Bibliothèque du Cheval, labélisée Pôle associée de la Bibliothèque nationale de France, dotée de milliers de références, le colloque, inauguré par Monsieur le Maire, Philippe Augier, rassemble des personnalités du monde du Cheval : François Gourioux, Alain Pages, Pierre Julienne,

Caroline de la Soudière, Céline Gualde, Philippe Massieu, … et des universitaires : Jean-Pierre Digard, Bernadette Lizet, Catherine Tourre-Malen, Damien Bruneau, Carole Botton, Jérôme Arnauld des Lions

Les Franciscaines – Deauville 145B avenue de la République Deauville

dernière mise à jour : 2022-01-28 par