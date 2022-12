Les Franciscaines à livre ouvert : « Successions » – Raphaëlle Bacqué & Vanessa Schneider Deauville, 9 avril 2023, Deauville .

Les Franciscaines à livre ouvert : « Successions » – Raphaëlle Bacqué & Vanessa Schneider

145b avenue de la République Les Franciscaines – Deauville

2023-04-09 16:00:00 – 17:15:00

Les Franciscaines – Deauville 145b avenue de la République

Deauville

Calvados

Grands reporters au journal Le Monde, Raphaëlle Bacqué et Vanessa Schneider, ont enquêté pendant des mois sur les grandes dynasties du capitalisme français. Elles ont publié dans Le Monde une série d’articles passionnants, lors de l’été 2022, puis un livre : « Successions ». Une investigation riche en révélations. La véritable nature du pouvoir et les secrets de famille du capitalisme français.

Tout grand capitaine d’industrie, soucieux de sa succession, aspire à choisir son héritier à l’avance, à le préparer, et en même temps à ne pas l’écraser. Bolloré, Bouygues, Mulliez, Peugeot, Pinault, Lagardère, Bettencourt… Derrière ces empires industriels français se tisent et se retissent des histoires de successions, des pères qui ne veulent pas mourir, des fils qui les défient, des frères qui se haïssent, des chagrins, des humiliations, des traîtrises… Comme dans les tragédies grecques et les drames Shakespeariens, le capitalisme français est fait de chair humaine, avec des conflits psychanalytiques, des trahisons, des disparitions brutales, des revirements, des alliances et des retournements de situations… qui empoisonnent les liens du sang.

Les Franciscaines – Deauville 145b avenue de la République Deauville

