Les Franciscaines à livre ouvert Rose Valland, l’espionne à l’oeuvre Les Franciscaines Deauville Deauville, samedi 13 avril 2024.

Pendant la période allant de 1940 à 1945, Rose Valland (1898-1980), une humble employée du musée du Jeu de Paume à Paris, a joué un rôle crucial dans la restitution des œuvres d’art spoliées par les nazis aux familles juives après la guerre. Le destin extraordinaire et le courage exemplaire de cette femme, qui a tout fait pour rester discrète, sont mis en lumière par Jennifer Lesieur, historienne.

Personne ne remarque la discrète Rose Valland lorsque, en 1940, l’organisme chargé de la confiscation des œuvres d’art appartenant à des familles juives livre 400 caisses au musée du Jeu de Paume. Parmi ces caisses se trouvent 100 000 œuvres inestimables, parmi lesquelles le Maréchal Goering sélectionne celles qu’il souhaite pour sa collection personnelle.

Choquée par cette situation, Rose Valland exprime son indignation dans un silence contraint au sein de ce musée sous la direction de la Gestapo. Sans le vouloir, elle devient une espionne, prenant discrètement note des arrivées, des références des tableaux stockés et exposés, ainsi que des informations sur leurs propriétaires et leurs destinations. À la Libération, son travail permet de localiser 60 000 de ces tableaux et d’en restituer 45 000.

