Deauville Calvados Clara Dupont-Monod est l’auteure de plusieurs romans dont La Passion selon Juette (Grasset, 2007), Le roi disait que j’étais diable (Grasset, 2014) et chez Stock en 2018, La Révolte. Sous l’apparence d’un conte, S’adapter (Stock, 2021) décrit l’arrivée d’un enfant handicapé dans une famille, à travers le regard de la fratrie.

Comme dans les contes, la force vient des enfants, de l’amour fou de l’aîné qui protège, de la cadette révoltée rejetant le chagrin pour sauver la famille à la dérive et du dernier qui saura réconcilier les histoires.

Clara Dupont-Monod est l'auteure de plusieurs romans dont La Passion selon Juette (Grasset, 2007), Le roi disait que j'étais diable (Grasset, 2014) et chez Stock en 2018, La Révolte. Sous l'apparence d'un conte, S'adapter (Stock, 2021) décrit l'arrivée d'un enfant handicapé dans une famille, à travers le regard de la fratrie.

Comme dans les contes, la force vient des enfants, de l’amour fou de l’aîné qui protège, de la cadette révoltée rejetant le chagrin pour sauver la famille à la dérive et du dernier qui saura réconcilier les histoires.

Un roman puissant sur l’amour fraternel posant avec justesse la question de la norme sociale Les Franciscaines – Deauville 145B avenue de la République Deauville

