2023-02-04

Après avoir exploré de multiples sources de documentation laissées par Marcel Proust et ses proches, Chloé Cruchaudet, scénariste et dessinatrice de talent, a esquissé dans un double album, le portrait de Céleste Albaret (1891-1984), qui fut gouvernante et secrétaire du célèbre écrivain.

Paru en juin 2022, à l’occasion du centenaire de la mort de Marcel Proust, cette bande dessinée repose sur une structure en miroir et s’intéresse aux liens qui unissent Céleste Albaret et l’écrivain. Cette gouvernante dévouée, que l’écrivain rencontre en 1913, alors qu’elle est âgée de 21 ans, reste à son service, jours et nuits près de neuf ans, jusqu’à sa mort, en 1922.

Souvent sollicitée pour raconter ses souvenirs, c’est 52 ans après la mort de Proust, à l’âge de 82 ans, que Céleste Albaret accepte une série d’entretiens radio, dont la retranscription est publiée en 1973.

Par des mises en pages inventives et très cinématographiques, Chloé Cruchaudet évoque sous toutes ses facettes, leur relation, leur quotidien, les habitudes de l’écrivain devenu célèbre. Elle restitue l’atmosphère d’une époque et les coulisses de la construction d’une fiction, devenant un chef d’œuvre littéraire.

Née en 1976 à Lyon, Chloé Cruchaudet a suivi des études d’architecture puis d’arts graphiques dans cette même ville. Elle a ensuite intégré l’école des Gobelins à Paris, en cinéma d’animation. Les cours développent son goût du croquis sur le vif et une approche cinématographique. Pour l’écriture, elle s’inspire d’histoires vécues, de faits historiques ou d’autobiographies.

Une rencontre, suivie d’une signature et animée par Philippe Normand, directeur culturel des Franciscaines

