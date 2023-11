Vive les vacances en jouant pour de vrai ! Les francas, Hameau Bellevue Salies-de-Béarn, 30 octobre 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Fêtons ensemble les vacances ! En compagnie des Francas, la ludothèque ouvre ses portes et vous propose toute sorte de jeux :

Lundi : 9h – 12h et 13h – 17h

Jeudi : 9h – 12h

Vendredi : 9h – 12h

A faire en famille et/ou entre amis, tout âge confondu..

2023-10-30 fin : 2023-11-03 . .

Les francas, Hameau Bellevue Rue Colibri

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Let’s celebrate the vacations together! In the company of Les Francas, the toy library opens its doors and offers you all kinds of games:

Monday: 9am – 12pm and 1pm – 5pm

Tuesday: 9h – 12h

Wednesday: 9h – 12h

Thursday: 9h – 12h

Friday: 9h – 12h

For families and/or friends of all ages.

¡Celebremos juntos las fiestas! En compañía de Les Francas, la ludoteca abre sus puertas para ofrecerte todo tipo de juegos:

Lunes: 9.00 h – 12.00 h y 13.00 h – 17.00 h

Martes: de 9:00 a 12:00

Miércoles: de 9.00 a 12.00

Jueves: de 9.00 a 12.00

Viernes: de 9.00 a 12.00

Algo para todas las edades, en familia y/o con amigos.

Feiern wir gemeinsam die Ferien! In Begleitung von Les Francas öffnet die Ludothek ihre Türen und bietet Ihnen allerlei Spiele an:

Montag: 9h – 12h und 13h – 17h

Donnerstag: 9h – 12h

Freitag: 9h – 12h

Zu machen mit der Familie und/oder mit Freunden jeden Alters.

Mise à jour le 2023-10-25 par OT Béarn des Gaves