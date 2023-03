Sensibiliser à la lutte contre les discriminations Les Francas du Var Toulon Catégories d’Évènement: Toulon

Sensibiliser à la lutte contre les discriminations Les Francas du Var, 16 mars 2023, Toulon. Sensibiliser à la lutte contre les discriminations Jeudi 16 mars, 09h30 Les Francas du Var L’association départementale des Francas organisent une matinée à destination des animateurs professionnels en formation.

De nombreuses ressources y seront présentées : jeux, jeux de plateau, albums de littérature de jeunesse, courts métrages, quizz, exposition,…

Les Francas du Var 304, avenue de Forbin Toulon 83100

