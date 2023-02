Les Fraisiades de Clairac, fête de la fraise et des produits locaux Clairac Clairac Clairac Catégories d’Évènement: Clairac

Lot-et-Garonne

Les Fraisiades de Clairac, fête de la fraise et des produits locaux Clairac, 27 mai 2023, Clairac Clairac. Les Fraisiades de Clairac, fête de la fraise et des produits locaux Avenue des Déportés Place Viçoze Clairac Lot-et-Garonne Place Viçoze Avenue des Déportés

2023-05-27 – 2023-05-27

Place Viçoze Avenue des Déportés

Clairac

Lot-et-Garonne Clairac Les Fraisiades de Clairac.

– Marché aux fraises et aux produits locaux.

– Restauration sur place toute la journée … Les Fraisiades de Clairac. +33 6 61 00 65 31 Comité des Fêtes Comité des Fêtes de Clairac

Place Viçoze Avenue des Déportés Clairac

dernière mise à jour : 2023-01-29 par

Détails Catégories d’Évènement: Clairac, Lot-et-Garonne Autres Lieu Clairac Adresse Clairac Lot-et-Garonne Place Viçoze Avenue des Déportés Ville Clairac Clairac lieuville Place Viçoze Avenue des Déportés Clairac Departement Lot-et-Garonne

Clairac Clairac Clairac Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clairac-clairac/

Les Fraisiades de Clairac, fête de la fraise et des produits locaux Clairac 2023-05-27 was last modified: by Les Fraisiades de Clairac, fête de la fraise et des produits locaux Clairac Clairac 27 mai 2023 Avenue des Déportés Place Viçoze Clairac Lot-et-Garonne Clairac Clairac, Lot-et-Garonne Lot-et-Garonne

Clairac Clairac Lot-et-Garonne