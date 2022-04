Les Fraisiades de Clairac, fête de la fraise et des produits locaux

2022-06-04 – 2022-06-06 15 15 EUR – Le samedi soir : soirée animée par DJ One Fun, avec repas poulet basquaise.

– Dimanche 5 juin : concours de pêche, exposition de vieilles voitures.

– Marché aux fraises et aux produits locaux.

– Animations musicales toute la journée.

– Animations pour les enfants : maquillages, jeux, clowns.

– Restauration sur place toute la journée.

– Défilé de chars fleuris l’après-midi et en nocturne.

– Concert de Stellia Koumba et Gloryspel à l’église.

Les Fraisiades de Clairac. +33 6 61 00 65 31

– Dimanche 5 juin : concours de pêche, exposition de vieilles voitures.

– Marché aux fraises et aux produits locaux.

– Animations musicales toute la journée.

– Animations pour les enfants : maquillages, jeux, clowns.

– Restauration sur place toute la journée.

– Défilé de chars fleuris l’après-midi et en nocturne.

– Concert de Stellia Koumba et Gloryspel à l’église.

Comité des Fêtes de Clairac dernière mise à jour : 2022-03-14

