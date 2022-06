Les Fragrances de Tonneins Tonneins, 3 août 2022, Tonneins.

Les Fragrances de Tonneins Tonneins

2022-08-03 10:30:00 – 2022-08-03 11:45:00

Tonneins 47400

6 6 EUR Découvrez l’histoire de Tonneins, la ville la plus industrieuse et populaire du département, à travers les effluves et senteurs des vieux métiers de Garonne.

– Visite guidée le mercredi matin à 10h30 les 20 juillet, 3 août et 17 août.

– Durée 1h15.

– Sur réservation au 05 53 64 44 44.

Découvrez l’histoire de Tonneins, la ville la plus industrieuse et populaire du département, à travers les effluves et senteurs des vieux métiers de Garonne. Visite guidée le mercredi matin à 10h30 les 20 juillet, 3 août et 17 août. Sur réservation au 05 53 64 44 44.

+33 5 53 64 44 44

Découvrez l’histoire de Tonneins, la ville la plus industrieuse et populaire du département, à travers les effluves et senteurs des vieux métiers de Garonne.

– Visite guidée le mercredi matin à 10h30 les 20 juillet, 3 août et 17 août.

– Durée 1h15.

– Sur réservation au 05 53 64 44 44.

©OTVG- W. Picamil Prod

Tonneins

dernière mise à jour : 2022-06-07 par