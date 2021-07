Les Fragrances de Marmande Marmande, 31 juillet 2021, Marmande.

Les Fragrances de Marmande 2021-07-31 10:30:00 – 2021-07-31 12:00:00 Office de Tourisme Val de Garonne 11 Rue Toupinerie

Marmande Lot-et-Garonne

7.5 7.5 EUR Visite guidée le samedi à 10h30 les 17 et 31 juillet et le 14 août. Durée 1h30.

Dans cette visite originale, Stéphane vous entraine dans le rues médiévales de Marmande au gré des senteurs gourmandes (ou pas) de la ville d’hier et d’aujourd’hui.

+33 5 53 64 44 44

