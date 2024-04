Les fragments de la tapisserie de l’Apocalypse révélés Domaine national du château d’Angers Angers, samedi 18 mai 2024.

Les fragments de la tapisserie de l’Apocalypse révélés Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 19h00 Domaine national du château d’Angers Entrée libre. Contrôle Vigipirate à l’entrée. Animaux interdits sauf chiens guides et animaux d’assistance. Vélos, trottinettes, gros sacs et valises interdits (pas de consigne).

Début : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Cette année, venez vivre un moment patrimonial exceptionnel au Château d’Angers ! Venez découvrir des fragments de la tapisserie de l’Apocalypse, pour certains jamais montrés au public. Conservés dans les réserves du monument, ils vous dévoileront les couleurs originelles de la tapisserie. Parmi eux, les fragments découverts miraculeusement en 2020 et qui ont gardé la trace des filés d’or aujourd’hui disparus dans le reste de la tapisserie seront enfin révélés au public !

Ne manquez pas cet événement exceptionnel qui célèbre une œuvre unique au monde, trésor du patrimoine français inscrit à l’UNESCO !

Car 2024 est une année particulière pour la Tapisserie de l’Apocalypse… Le Château d’Angers fête les 70 ans de l’ouverture de la galerie de l’Apocalypse, grand chantier de l’après-guerre, inaugurée en 1954. Le 18 mai 2024 est aussi le premier anniversaire jour pour jour de l’inscription de la tapisserie d’Angers sur le Registre International Mémoire du monde par l’UNESCO.

Un événement du Centre des monuments nationaux et de la DRAC des Pays de la Loire.

Domaine national du château d’Angers 2, promenade du Bout-du-Monde, 49100 Angers Angers La Croix Verte Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 86 48 77 http://www.chateau-angers.fr Ne vous laissez pas impressionner par l’austérité apparente de cette forteresse de schiste et de calcaire, ponctuée de 17 tours, que le jeune Saint Louis fit édifier à la frontière de son royaume au XIIIe siècle. A l’intérieur de l’enceinte, l’agréable résidence des ducs d’Anjou, composée de bâtiments raffinés de la fin de l’époque gothique et de nombreux jardins, vous invite à la flânerie.

Surtout, ne manquez pas la monumentale tapisserie de l’Apocalypse. Âgée de plus de 600 ans, elle est par ses dimensions, sa technique et son ancienneté, une œuvre unique au monde et un trésor de l’art médiéval.

© Emma Fonteneau / Domaine national du Château d’Angers