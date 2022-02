Les fouteurs de joie Nogent-sur-Oise, 6 mai 2022, Nogent-sur-Oise.

Les fouteurs de joie Nogent-sur-Oise

2022-05-06 20:30:00 – 2022-05-20 21:50:00

Nogent-sur-Oise Oise Nogent-sur-Oise

Vite ! Un théâtre ! De la lumière !

Capturons les, ces lions enragés, primates chantants, clowns récidivistes. Ce n’est pas un concert que les Fouteurs de Joie proposent, c’est une expérience. Dynamique. Tendre. Ephémère. Une expérience de l’instant, celle de la JOIE ! La joie, victoire sur l’obscurantisme, les dogmes et la peur. Elle nous fait danser, rire et pleurer. Les Fouteurs de joie sont « joyeux » de nous présenter enfin leur spectacle : Des Étoiles et des Idiots. Les étoiles, comme un guide. Sous les belles étoiles, on chante, on cogite, on dort paisiblement, on est libre. Filante, la route est tracée, celle de l’amitié.

Oui, les « Fouteurs » sont définitivement (imbéciles)-heureux d’être réunis tous les cinq, après plus de 700 concerts, heureux de se retrouver pour être idiots ensemble.

En route pour les étoiles ! Il sera toujours temps de redevenir idiots !

Distribution :

Nicolas Ducron : Chant, sax, ukulélé, clarinette, percus, banjo

Tom Poisson : Chant, banjo, guitare, percus

Christophe Doremus : Chant, contrebasse, banjo

Alexandre Leauthaud : Chant, accordéon, bandonéon, percus

Laurent Madiot : Chant, tuba, bugle, guitare, banjo

Christophe Genest : Régie son/lumière

Durée : 1h20

+33 3 75 19 01 40

