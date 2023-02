Les Fouteurs De Joie Festival A travers Chants ESPACE ATHENA, 18 mars 2023, SAINT SAULVE.

Les Fouteurs De Joie Festival A travers Chants ESPACE ATHENA. Un spectacle à la date du 2023-03-18 à 20:00 (2023-03-18 au ). Tarif : 16.8 à 16.8 euros.

Gratuit pour les moins de 6 an(s) Le Festival A Travers Chants fête ses 30 ans ! LES FOUTEURS DE JOIE Sur le zinc : SONIA REKIS L’humanité des Fouteurs de Joie dépasse le strict cadre de leurs chansons. Ce qu’ils trimballent avec eux, c’est avant tout 20 ans d’amitié et de connivence. C’est au théâtre d’abord que tout commence, au sein d’une compagnie itinérante qui organise des tournées à chevaux et charrettes : les représentations à ciel ouvert, la marche à pied, les chevaux, les parades dans les villages, les nuits à la belle étoile… Pour Nicolas, Alexandre, Christophe, Laurent et Tom, le groupe devient vite un point de repère, un rendez-vous. Ils aiment se retrouver pour jouer aux terrasses, dans les festivals ou dans les bars enfumés de la capitale. Ces premières années d’existence sans grands enjeux professionnels sont le terreau artistique et humain du groupe. « Nos spectacles sont un mélange de clownerie, de poésie et d’interrogations sincères sur le monde qui nous entoure… Il y a du feu, de l’eau, des chutes, de la ouate et du rock ! Les belles chansons nous fascinent, les imitations d’animaux nous amusent, la danse contemporaine ne nous effraie pas, les masques de théâtre nous excitent… C’est de la chanson spectaculaire ! De la chanson à voir autant qu’à entendre ! ». Crédit photo : Aglaé Boury

ESPACE ATHENA SAINT SAULVE Place du 8 mai 1945 Nord

