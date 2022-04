Les Fouteurs de joie Bourbon-Lancy, 14 mai 2022, Bourbon-Lancy.

Les Fouteurs de joie rue du Parc Espace culturel Saint-Léger Bourbon-Lancy

2022-05-14 – 2022-05-14 rue du Parc Espace culturel Saint-Léger

Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

EUR Vite ! Un théâtre ! De la lumière !

Davantage que des chansons, c’est une expérience que les Fouteurs de Joie proposent.

Assurément ces 5 gaillards savent mettre le public en joie.

À coup de paroles incongrues, des textes qui vous arrachent des larmes de rires, des jeux de scène hilarants et inattendus, des gestuelles cocasses, les Fouteurs de joie vous font oublier vos soucis avec des numéros parfaitement au point et un grand professionnalisme …

Samedi 14 mai à 20h30 – Espace culturel Saint-Léger

Tarif unique : 18€* / Gratuit – 10 ans

Réservations à l’Office de Tourisme et du Thermalisme ou sur Billetweb.fr/pro/bourbonlancy

Mesures sanitaires selon les règlementations en vigueur.

+33 3 85 89 18 27 https://www.billetweb.fr/les-fouteurs-de-joie4

dernière mise à jour : 2022-03-07 par