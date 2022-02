Les Fouteurs de Joie – 27 mars 2022 – Salle du Grand Parc Salle des Fêtes du Grand Parc, 27 mars 2022, Bordeaux.

Salle des Fêtes du Grand Parc, le dimanche 27 mars à 17:00

« Y a d’la joie ! » chantait en son temps Charles Trenet. Aujourd’hui, la joie, elle est toujours là, plus lucide mais tout aussi pimpante que celle que sifflotait le fou chantant – avec cette bande de vieux copains formée dans les bars et dans la rue à l’orée des années 2000. Guitare, ukulélé, accordéon, banjo, contrebasse et tuba s’accordent chez ces Fouteurs de Joie qui affichent le même idéal : trousser des p’tites chansons sur la vie qui trace, des chansons toutes simples en apparence mais qui changent le monde. Leur dernier opus, qu’ils partagent sur toutes les planches de France, est une ode à la belle vie, sans souci, sans problème, sans l’angoisse de la fin du mois. Tendre, énergique, humaniste, et doté d’une belle dose d’humour, leur nouveau spectacle ravit autant par sa poésie que par ses moments de fanfare savamment composés. Au cœur de leur constellation d’instruments, tableaux et chansons s’enchaînent sans se ressembler pour nous faire passer par toutes les émotions. Y a d’la joie, et ça fait du bien !

Tarif : 23€

Les Fouteurs de Joie, Des étoiles et des idiots

Salle des Fêtes du Grand Parc Cours de Luze, 33300 Bordeaux Bordeaux Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-27T17:00:00 2022-03-27T18:00:00