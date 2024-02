Les Fous Rires de l’Oise au Château de Pontarmé Pontarmé, samedi 9 mars 2024.

Les Fous Rires de l’Oise au Château de Pontarmé Pontarmé Oise

Les Fous Rires de l’Oise reviennent pour vous proposer un nouveau spectacle de cabaret entre gastronomie et humour !

Dans le cadre du très beau Château de Pontarmé, la soirée débutera par un repas servi à table, préparé par David Van Laer et son équipe Cuisine et Réceptions. La scène parisienne vous rejoindra ensuite avec quelques-uns de ses humoristes qui vous auront préparé de quoi passer un excellent moment, drôle et joyeux !

Seront sur scène le 9 mars 2024

Amaury Gonzague Humoriste

Maxime Humoriste / présentateur

Yann Jamet Imitateur / humoriste

Yannick Illusionniste

Le menu

Accueil Soupe champenoise

Amuse-Bouche

Profiterole, crème de Comté

Mini bagnat thon

Wrapp de légumes

Crème de butternut

Entrée

Pressée de légumes et crevettes rôties, sauce vierge

Plat

Rôti de volaille farci, sauce crème estragon, pleurotes et écrasée de pommes de terre

Dessert

Poire rôtie au miel, crumble et sauce chocolat

Boissons

Eau plate, eau pétillante

½ bouteille de vin

Service café

Pour les plats végétariens, merci de le préciser à la réservation

Sur réservation uniquement. Informations fousriresoise@gmail.com 8686 86 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 19:30:00

fin : 2024-03-09

Chemin du Vieux Château

Pontarmé 60520 Oise Hauts-de-France fousriresoise@gmail.com

L’événement Les Fous Rires de l’Oise au Château de Pontarmé Pontarmé a été mis à jour le 2024-02-16 par SIM Hauts-de-France Chantilly-Senlis Tourisme