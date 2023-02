LES FOUS NE SONT PLUS CE QU’ILS ETAIENT THEATRE EN ROND, 31 mars 2023 00:00, SASSENAGE.

THEATRE EN ROND SASSENAGE Isère . Théâtre en Rond (L-R-20-9692/10119/10120) présente : ce spectacle. Quel plaisir de retrouver le temps d’une soirée les mots et la verve de Raymond Devos ! A mi-chemin entre le théâtre et le mime, Elliot Jenicot ressuscite l’univers du célèbre artiste. Dans une mise en scène intimiste, le comédien, seul en scène, s’empare d’une quinzaine de textes du maître Raymond Devos. Dans une fluidité parfaite, les mots jonglent et jouent entre eux avec cocasserie et sérieux, la dérision est portée au sommet de son art, les mots et jeux de mots de Raymond Devos s’enchaînent, les spectateurs sont subjugués devant cette magnifique maitrise de la langue française. Elliot JENICOT compose et offre ici un hommage vibrant de respect de l’artiste à l’auteur. Ce spectacle original et drôle est superbe et époustouflant ! Réservations pour les personnes à mobilité réduite : 04.76.27.85.30..

Réservations pour les personnes à mobilité réduite : 04.76.27.85.30.

