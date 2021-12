LES FOUS NE SONT PLUS CE QU’ILS ÉTAIENT Espace culturel Robert-Doisneau, 9 février 2022, Meudon.

LES FOUS NE SONT PLUS CE QU’ILS ÉTAIENT

Espace culturel Robert-Doisneau, le mercredi 9 février 2022 à 20:45

A mi-chemin entre le théâtre et le mime, Elliot Jenicot ne ressemble à personne. Il ressuscite l’univers drôle et absurde du célèbre humoriste. Elliot Jenicot revisite les textes de Raymond Devos en trouvant d’autres silences. Modernes et dénonciateurs, ses textes restent foncièrement actuels et à la portée de toutes les oreilles. Elliot Jenicot va au-delà de l’hommage. Sur scène, il raconte son histoire d’artiste et sa réflexion sur le monde qui l’entoure. Ancien pensionnaire de la Comédie-Française, le comédien, mime et clown, nous livre sa propre interprétation avec virtuosité et nous fait chavirer dans son authentique folie. **NOTE D’INTENTION** _Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez-vous. Cette rencontre avec les mots et l’imaginaire de Raymond Devos, bien plus qu’un rendez-vous est une révélation._ _Alors oui, je me raconte à travers les mots d’un autre et quel autre !_ _Cela va bien au-delà d’une interprétation ou d’un hommage, c’est à la fois mystérieux et magique de ne plus savoir ce qui appartient à l’auteur ou ce qui m’appartient. Créé avec la complicité artistique subtile et incontournable de Laurence Fabre, le spectacle questionne mon histoire d’artiste, ma quête de comédien, ma réflexion sur le monde qui nous entoure._ _« Être fou en toute circonstance, mais rester raisonnable pour ne pas se perdre »._ R. Devos – Elliot Jenicot **Adaptation originale de Elliot Jenicot et Laurence Fabre** **Mise en scène de Laurence Fabre** _Production et diffusion : 42 Production_ _Avec le soutien de La Fondation Raymond Devos_

Tarif B – TP 27,50€ / TR1 23€ / TR2 12€ Avec le pass liberté : TP 13,75€ / TR1 11,50€ / TR2 6€

D’après Raymond Devos | Avec Elliot Jénicot | Mise en scène : Laurence Fabre

Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-09T20:45:00 2022-02-09T22:00:00