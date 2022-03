Les fous du guidon Guerlesquin Guerlesquin Catégories d’évènement: Finistère

Buvette et barbecue le soir. L’association Okapoum aide les jeunes handicapés mentaux et leurs foyers de vie. asso.okapoum@hotmail.com +33 6 60 16 94 53 A 14h : Départ de l’hippodrome pour la balade motos

