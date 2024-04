Les Fous Alliés Théâtre de Poche Graslin – TPG Nantes, vendredi 12 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-12 19:00 – 20:10

Gratuit : non 11,50 € à 20,50 € Réservations :- www.theatredepochegraslin.fr- 02 40 47 34 44

Comédie absurde. Avec mauvaise foi, lâcheté, hypocrisie, ils échangent sur l’amour, l’amitié, la mort, la famille… pour le meilleur du rire !Ils ne sont d’accord sur rien, ne comprennent rien aux usages de notre société. Ils sont lâches, égoïstes, parfois hypocrites, ils ont peur du conflit et ont beaucoup de mal à assumer leurs torts. Alors quand les Fous Alliés débarquent, ils sont diaboliquement fous, mais follement drôles ! Un duo qui ne tombe jamais dans la vulgarité, ni la facilité. 1h10 pour rire et aussi réfléchir. Un spectacle pour tous. Pièce de Vincent CordierMise en scène : Stéphane DuclotAvec Vincent Cordier et Fabrice Pannetier Durée : 1h10 Représentations du 11 au 20 avril 2024 :jeudis, vendredis, samedis

Théâtre de Poche Graslin – TPG Centre Ville Nantes 44000

02 40 47 34 44 http://www.theatredepochegraslin.fr accueil@theatredepochegraslin.fr https://www.theatredepochegraslin.fr/