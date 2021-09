Les Fours à pain de Saint Gor Saint-Gor, 2 octobre 2021, Saint-Gor.

Les Fours à pain de Saint Gor 2021-10-02 11:00:00 – 2021-10-02

Saint-Gor Landes Saint-Gor

EUR 10 Un petit “casse-croûte” et une exposition, ça vous tente ?

Venez nous retrouver le 2 octobre pour une pause autour du four communal de Saint-Gor (derrière l’auberge).

Dès 11h Exposition photos des fours à pain de Saint-Gor. L’exposition sera en libre accès jusqu’au 9 octobre.

12h Repas “casse-croûte” cuit au four à pain communal. Petit pain au jambon – Bruschetta de tomates – tarte aux pommes – Café.

Port du masque et pass sanitaire obligatoire le 2.

Venez nous rejoindre pour un moment simple et convivial, nous n’attendons plus que vous !

Un petit “casse-croûte” et une exposition, ça vous tente ?

Venez nous retrouver le 2 octobre pour une pause autour du four communal de Saint-Gor (derrière l’auberge).

Dès 11h Exposition photos des fours à pain de Saint-Gor. L’exposition sera en libre accès jusqu’au 9 octobre.

12h Repas “casse-croûte” cuit au four à pain communal. Petit pain au jambon – Bruschetta de tomates – tarte aux pommes – Café.

Port du masque et pass sanitaire obligatoire le 2.

Venez nous rejoindre pour un moment simple et convivial, nous n’attendons plus que vous !

+33 6 35 31 91 88

Un petit “casse-croûte” et une exposition, ça vous tente ?

Venez nous retrouver le 2 octobre pour une pause autour du four communal de Saint-Gor (derrière l’auberge).

Dès 11h Exposition photos des fours à pain de Saint-Gor. L’exposition sera en libre accès jusqu’au 9 octobre.

12h Repas “casse-croûte” cuit au four à pain communal. Petit pain au jambon – Bruschetta de tomates – tarte aux pommes – Café.

Port du masque et pass sanitaire obligatoire le 2.

Venez nous rejoindre pour un moment simple et convivial, nous n’attendons plus que vous !

©cdfsaintgor

dernière mise à jour : 2021-09-16 par OT Landes d’Armagnac