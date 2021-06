Les fours à chaux en fête Les fours à chaux de Benet, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Benet.

Les fours à chaux de Benet, le dimanche 19 septembre à 10:00

Visites guidées des fous à chaux rénovés avec l’aide de la Fondation du Patrimoine, exceptionnellement ouverts au public. Site unique en Vendée, carrière, bluterie et fours classés aux Monuments Historiques forment un ensemble remarquable. Venez les découvrir ou les redécouvrir, et profiter des animations, expositions et stands des producteurs et créateurs locaux. Buvette et restauration sur place

réservation conseillée pour les visites et la restauration

Visites guidées des fous à chaux rénovés exceptionnellement ouverts au public dans le cadre d’un évènement festif

Les fours à chaux de Benet Rue du Port de Moricq 85490 Benet Benet Vendée



