Café Réparation du petit électroménager Les Fourmis Vertes Landisacq Catégories d’Évènement: Landisacq

Orne Café Réparation du petit électroménager Les Fourmis Vertes Landisacq, 21 octobre 2023, Landisacq. Café Réparation du petit électroménager Samedi 21 octobre, 10h00, 14h00 Les Fourmis Vertes Venez réparer votre petit électrménager avec l’aide de Youssef, notre spécialiste. Il vous conseillera et vous aidera à comprendre tous les petits rouages de vos appareils.

L’adhésion annuelle de 5€ est obligatoire, pour les pièces et les conseils c’est à votre bon vouloir de participation. Les Fourmis Vertes 3 bis rue de Frênes 61100 Landisacq Landisacq 61100 Orne Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T12:00:00+02:00

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Landisacq, Orne Autres Lieu Les Fourmis Vertes Adresse 3 bis rue de Frênes 61100 Landisacq Ville Landisacq Departement Orne Lieu Ville Les Fourmis Vertes Landisacq latitude longitude 48.761011;-0.651233

Les Fourmis Vertes Landisacq Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/landisacq/