Les fourberies de Scapin” de Molière revisitée par la Compagnie cantepienne Calonice. Soutenue par l’association Chantepie Initiatives. Mise en scène de Valéry Forestier **Tarifs :** 5€ – 2€ pour les tarifs réduits **Réservations conseillée**s au 06 84 76 84 93 ou à [compagniecalonice@free.fr](mailto:compagniecalonice@free.fr)

Théâtre par la compagnie Calonice Salle des deux ruisseaux 3, avenue des Deux Ruisseaux Chantepie Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-15T20:30:00 2022-01-15T22:00:00

