Saint-Romain-Lachalm Les Fourberies de Scapin

Saint-Romain-Lachalm

Les Fourberies de Scapin Saint-Romain-Lachalm, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Saint-Romain-Lachalm. Les Fourberies de Scapin 2021-07-28 – 2021-07-28

Saint-Romain-Lachalm Haute-Loire Saint-Romain-Lachalm EUR 20h30 à la salle des fêtes par les comédiens de l’Acting Studio Friends de Lyon – Spectacle tout public à partir de 8 ans, durée : 1h40, suivi d’une buvette en présence des comédiens. Tarifs : 8 € adultes ; 5 € moins de 12 ans. dernière mise à jour : 2021-07-14 par

