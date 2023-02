Les Fourberies de Scapin (Ploermeur) L’OCEANIS, 10 février 2023, PLOEMEUR.

Les Fourberies de Scapin (Ploermeur) L'OCEANIS. Un spectacle à la date du 2023-02-10 au 2023-02-10 20:30.

Un Scapin léger et bondissant fait triompher l'amour et le rire La scène se passe à Naples, sur le port. Pendant l'absence de leurs pères respectifs, Octave s'est marié en secret avec Hyacinthe, une jeune fille pauvre au passé mystérieux et Léandre est tombé amoureux de Zerbinette, une égyptienne. Mais voici que les pères, Argante et Géronte rentrent de voyage avec des projets de mariage pour leurs enfants. Les fils se croient perdus et ne savent plus que faire. Scapin, le valet de Léandre se propose de tout arranger. Il imagine de soutirer aux deux pères l'argent nécessaire pour faire triompher l'amour et la jeunesse. Entreprise apparemment impossible, mais que Scapin arrivera à mener à bien, grâce à des rebondissements inattendus.

L’OCEANIS PLOEMEUR BD FRANCOIS MITTERAND 56270

