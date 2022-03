Les Fourberies de Scapin par la Compagnie du Petit matin Cinéma Les capucins Cazères Catégories d’évènement: Cazères

Les Fourberies de Scapin est le second spectacle d’Un Printemps au théâtre en Coeur de Garonne proposé par l’association Avancez Culturel. En l’absence de leurs pères, Octave a épousé Hyacinte, jeune fille pauvre et de naissance inconnue tandis que Léandre est tombé amoureux de Zerbinette, une jeune Bohémienne. Mais Argante, père d’Octave et Géronte, père de Léandre, rentrent avec des projets de mariage pour leurs fils. Ceux-ci implorent l’aide de Scapin, le valet de Léandre. Mensonges, trahisons, vengeances et coups de théâtre vont se succéder pour mettre en lumière… les fourberies de Scapin.

Plein tarif : 8€ Tarif réduit (enfants, familles, précaires, adhérents) : 5€

