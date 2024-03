Les Fourberies de Scapin (Molière) par la Compagnie Les 100 têtes | Château des Bretonnières Lieu-dit La Bretonnière Erbrée, samedi 1 juin 2024.

Les Fourberies de Scapin (Molière) par la Compagnie Les 100 têtes | Château des Bretonnières Lieu-dit La Bretonnière Erbrée Ille-et-Vilaine

Dans le cadre de la saison culturelle de Thélème, la culture en pleine nature au Château des Bretonnières à Erbrée.

Quand Scapin est joué par une femme… Une géniale comédie de Molière revisitée de fond en comble par la compagnie des 100 têtes, déjà venue à Thélème pour un Tartuffe haut en couleurs.

Octave et Hyacinthe viennent de se marier. Léandre s’éprend d’une belle Egyptienne Zerbinette. Mais voici que la mère d’Octave (Argante) et le père de Léandre (Géronte) reviennent de leur voyage, pleins de projets de mariage en tête. Les plans de nos jeunes amoureux se voient donc compromis. A moins que… Scapin, le valet de Léandre, touché par l’infortune de nos deux jeunes gens, prépare une manigance extorquer l’argent des deux anciens pour donner raison à la jeunesse… Scapin et ses fourberies servent une noble cause l’amour ! Scapin, valet génial, imagine des entreprises apparemment impossibles et fait triompher l’amour et la jeunesse.

Une riche aventure, trépidante, survoltée où les comédiens interprètent plusieurs rôles dans une mise en scène inventive.

Utiliser les codes de la génération actuelle par la poésie, le rythme, le visuel, et le rire pour mieux faire entendre l’acuité et l’actualité d’un Molière séduisant et toujours moderne, voilà notre défi !

Grégoire Aubert, comédien et metteur en scène

Par la Compagnie Les 100 têtes

> Bar & assiettes gourmandes à partir de 19h

> Durée 1h20 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 21:00:00

fin : 2024-06-01 22:30:00

Lieu-dit La Bretonnière Château des Bretonnières

Erbrée 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne theleme.arts@gmail.com

