Les fourberies de Scapin Marseille 5e Arrondissement, 24 février 2022, Marseille 5e Arrondissement.

Les fourberies de Scapin Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement

2022-02-24 20:30:00 – 2022-02-25 Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 5e Arrondissement

Par Les Clopin Clopants

Adapté par Cley Bodet et Leo Boni





Il se laisse entendre au port que des pères de retour voudraient marier leurs enfants, mais ces derniers se sont mariés durant leur absence dans un élan d’amour irrépressible !



Leur pères, agacés de la situation se monteront contre eux, alors nos jeunes gens auront comme dernière carte à leur jeu : Scapin, ce merveilleux Scapin ! Capable de démêler toutes les affaires ! Mais … Où est Hyacinthe ? Elle est en retard ? Ce n’est pas grave, les Clopin Clopants sont prêts à toutes éventualités.



Réécrite par de jeunes gens (tout comme les plus impertinents de nos personnages), cette pièce de Molière est respectée dans son aspect classique, mais que serait un spectacle des Clopin Clopants sans une touche de Clopin Clopants justement ?



Venez découvrir un mélange entre burlesque et classique, anciens théâtre et modernité, la scène et le public, avec autant de dynamisme et de passion que nos comédiens peuvent vous apporter !

Bon voyage !

Molière revisité.

http://www.letetard.com/

dernière mise à jour : 2022-02-24 par