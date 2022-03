Les fourberies de Scapin Marseille 4e Arrondissement, 12 mars 2022, Marseille 4e Arrondissement.

Les fourberies de Scapin Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux Marseille 4e Arrondissement

2022-03-12 17:00:00 – 2022-03-12 Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux

Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

7 10 “On ne présente plus « les fourberies de Scapin ».

Cette œuvre de jeunesse du Sieur Jean-Baptiste Poquelin dit « Molière » a une vivacité virtuose.



Mais là c’est la troupe « Dentelles et pieds de cochon » mise en scène par Catherine Swart qui s’en empare on peut s’attendre à tout avec beaucoup de plaisir à revisiter ce classique.

Un classique au théâtre des Chartreux

http://www.theatredeschartreux.fr/

Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux Marseille 4e Arrondissement

