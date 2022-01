Les Fourberies de Scapin de Molière L’Alliage Olivet Catégories d’évènement: Loiret

Olivet

Les Fourberies de Scapin de Molière L’Alliage, 29 mars 2022, Olivet. Les Fourberies de Scapin de Molière

L’Alliage, le mardi 29 mars à 20:30

**Dans le cadre des 400 ans de la naissance de Molière et de la Semaine de la langue française et de la Francophonie.** Cette aventure napolitaine toute en couleurs est transportée dans un univers noir et blanc de cinéma réaliste italien. À travers la sobriété d’un port de pêche, Scapin s’amuse à utiliser les accessoires marins présents sur scène pour mettre en œuvre ses ruses : un sac de moules pour la scène du sac, une rame en guise de bâton, un filet et un trident pour transformer Sylvestre en un Poséidon terrifiant… Mise en scène : Jean-Philippe Daguerre Avec : Scapin : Geoffrey Palisse Argante : Pierre Benoist ou Stéphane Valin Géronte : Patrick Clausse Octave : Théo Dusoulié Léandre : Constantin Balsan ou Henri Jonquères d’Oriola Zerbinette : Agathe Sanchez Hyacinthe : Manoulia Jeanne Sylvestre : David Mallet Accès soumis à présentation du pass sanitaire Plein tarif : 22 € • Tarif réduit : 15 € Spectacle éligible Pass Tout public dès 7 ans L’Alliage Assis 1h25

Sur réservation – Ouverture de la billetterie : mardi 22/02 à 10h

par Le Grenier de Babouchka L’Alliage 1 rue Michel Roques – 45160 OLIVET Olivet Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-29T20:30:00 2022-03-29T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Olivet Autres Lieu L'Alliage Adresse 1 rue Michel Roques - 45160 OLIVET Ville Olivet lieuville L'Alliage Olivet Departement Loiret

L'Alliage Olivet Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/olivet/

Les Fourberies de Scapin de Molière L’Alliage 2022-03-29 was last modified: by Les Fourberies de Scapin de Molière L’Alliage L'Alliage 29 mars 2022 L'Alliage Olivet Olivet

Olivet Loiret