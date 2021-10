Les Fourberies de Scapin – Compagnie Les Géotrupes – Direction Artistique Christian Esnay Théâtre du Garde Chasse,les Lilas, 18 novembre 2021, Les Lilas.

Les Fourberies de Scapin – Compagnie Les Géotrupes – Direction Artistique Christian Esnay

Théâtre du Garde Chasse, les Lilas, le jeudi 18 novembre à 20:30

Christian Esnay et sa compagnie Les Géotrupes poursuivent leur chemin sur les terres d’un théâtre pensé pour le plus grand nombre. Au sein d’un espace nu, ils signent une version à la fois farcesque et contemporaine des Fourberies de Scapin. En une heure et quarante minutes, tout est joué. De manière ardente, alerte, un face-à-face permanent avec le public. Avec, en creux de chaque réplique, de chaque situation, un désir de partage avec les spectateurs, un partage par le rire. On pourrait dire que Christian Esnay a élaboré, pour cette nouvelle création, une représentation épurée, sans gras, s’il ne s’agissait ici de donner corps à toutes les pantalonnades des Fourberies de Scapin. Hauts cris, œillades, cascades d’exaltations et de doléances… Les dix personnages de la pièce apparaissent, c’est vrai, en costumes contemporains, au sein d’un espace scénique à la nudité radicale, mais le projet des Géotrupes n’est pas de présenter une version aride et distanciée de la comédie de Molière. Bien au contraire. Voilà bien un théâtre ramené à sa plus simple expression, qui dit comme en passant, à la légère, la cruauté des pères, des riches et des règlements, et la crudité des rapports humains et sociaux, entre pères et fils, riches et pauvres, gens d’ordre et gens de désordre. Ainsi, comme une échappée belle, la pièce de Molière ramène le théâtre à sa plus simple expression, le langage et les mots suffisent à mettre le monde en critique. Jugez plutôt : jeunesse contre barbons, amour contre calcul et par dessus tout ça, conduisant la mascarade, Scapin, malicieux valet qui va déployer toute son ingéniosité pour tirer d’affaire les jeunes gens et donner au passage quelques coups de bâton vengeurs …Car Scapin, c’est l’ami incarné du peuple. Avec Les Fourberies de Scapin, la Compagnie Les Géotrupes menée par Christian Esnay concrétise la volonté de Molière de porter le théâtre comme un “art démocratique”. C’est aussi, après une Tétralogie d’Euripide remarquée créée en 2012, l’affirmation sans cesse réinventée de fabriquer un théâtre populaire et exigeant. Pour notre plus grand plaisir ! [Le dossier du spectacle.](https://drive.google.com/open?id=1bmxGc4-fDBp79YCH0DPkeYoY3iRPoKBs) [Un extrait vidéo](https://drive.google.com/open?id=0B5-6AlncuCQXTVhyUURnMTVrUkU)

Attachée à la transmission et au partage, la Compagnie des Géotrupes, sous la houlette de Christian Esnay, concrétise la volonté de Molière de porter le théâtre comme un « art démocratique ».

Théâtre du Garde Chasse,les Lilas 181 bis Rue de Paris 93260 Les Lilas Les Lilas Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-18T20:30:00 2021-11-18T22:10:00