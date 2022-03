“Les fourberies de Scapin” – Commedia Dell’Arte Château de Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne Catégories d’évènement: Champs-sur-Marne

“Les fourberies de Scapin” – Commedia Dell’Arte ———————————————– * **De 21h30 à 22h45 : représentation théâtrale sous les étoiles** Molière fête son 400ème anniversaire dans le parc du Château de Champs-sur-Marne avec l’une de ses pièces phares, toute de farces et de rires : “Les fourberies de Scapin”. Installez-vous confortablement et profitez de ce chef d’oeuvre français au goût de Commedia Dell’Arte, joué par l’académie internationale des arts du spectacles. [_Voir tout le programme de la nocturne “Château Masqué… et si on en jouait ?” au Château de Champs-sur-Marne_](https://openagenda.com/ndm-2022-ile-de-france/events/ouverture-du-chateau-2876800)

Entrée libre et gratuite

Pour sa nocturne festive autour du thème du masque d’apparat, le château de Champs-sur-Marne célèbre l’anniversaire de Molière avec une représentation de Commedia Dell’Arte sous les étoiles. Château de Champs-sur-Marne 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne Centre Ville Seine-et-Marne

