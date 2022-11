Les fourberies de Scapin Altkirch Altkirch Catégories d’évènement: Altkirch

Haut-Rhin La troupe de théâtre de la MJC des Drama’tics rendra hommage à Molière pour son 400e anniversaire, avec une de ses pièces les plus classiques : « Les Fourberies de Scapin » !

Au programme, un Scapin manipulateur au service de la bonne cause… celle des opprimés… Cette comédie intemporelle pourra ravir petits et grands !

Une occasion pleine d'humour et d'humanité de rendre hommage tant à l'homme de théâtre qu'au sociologue qu'était Molière. Spectacle à partir de 10 ans – Réservation obligatoire à mediathequedusundgau@alsace.eu

