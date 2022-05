Les fourberies de Scapin Allauch, 22 juillet 2022, Allauch.

Les fourberies de Scapin La Bastide de Fontvieille Bastide de Fontvieille – 780 Route Des quatre saisons Allauch

2022-07-22 – 2022-07-22 21:30:00 21:30:00 La Bastide de Fontvieille Bastide de Fontvieille – 780 Route Des quatre saisons

Allauch Bouches-du-Rhône Allauch

L’histoire : Rien ne va plus à Naples ! En l’absence de leurs pères respectifs, Octave s’est marié en secret avec Hyacinthe, une jeune fille pauvre au passé mystérieux et Léandre est tombé amoureux de Zerbinette, une Égyptienne. Mais voici que les pères, Argante et Géronte, rentrent de voyage avec des projets de mariage pour leurs enfants. Scapin, qui se vante d’être un artiste de la manigance, s’engage à tout arranger… et les voilà tous pris dans l’engrenage du mensonge et du quiproquo…



Une mise en scène virevoltante de Paule Goltier, servie par des décors et des costumes vous plongeant dans l’Italie du XVIIIème siècle. Venez à la rencontre des personnages emblématiques de Molière, des pères de famille furieux Géronte et Argante (Gérard palu et Bertrand Brackeleer) au jeune fils peureux Octave (Jean Goltier), en passant par la jeune promise Zerbinette (Léa Zatte) pour finir accueillis par le solaire Scapin, un brigand au cœur tendre, définition même de la malice (Armand Giordani) : riez avec Molière comme pour la première fois !



Distribution :

Scapin : Armand Giordani

Géronte : Gérard Palu

Argante : Bertrand Brackeleer

Octave : Jean Goltier

Léandre : Fabien Colin

Sylvestre: Yann Roussier

Zerbinette: Léa Zatte

Hyacinthe : Cyrielle Dagueneau

Nérine: Paule Goltier

tourisme@allauch.com +33 4 91 10 49 20

