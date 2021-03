Les Fourberies de Figaro – Saison Angers Nantes Opéra – ANNULÉ Théâtre Graslin, 10 avril 2021-10 avril 2021, Nantes.

2021-04-10 Représentation annulée

Horaire : 18:00

Représentation annulée

ou Le Barbier de Séville raconté aux petits et aux grands ! Textes et adaptation d’Éric Chevalier d’après « Le Barbier de Séville » de Beaumarchais et RossiniSpectacle chanté en italien – Textes parlés en françaisCe Barbier de Séville mis en scène pour les petits et les grands fait revivre par le théâtre et en bel canto la pièce de Beaumarchais et l’opéra de Rossini.Pour mieux raconter l’histoire de l’illustre barbier qu’il incarne, notre artiste lyrique en résidence, Marc Scoffoni, nous dévoile tout ce qui l’anime et le fait chanter à gorge déployée. Car il en a des choses à dire, ce domestique devenu un homme libre ! Avant Figaro, il y avait eu bien d’autres figures de valets intelligents et manipulateurs. Mais aucun n’avait à ce point renversé les valeurs de la société. Figaro n’est pas qu’un fourbe génial. Il représente aussi à lui seul une contestation de l’ordre établi et des hiérarchies sociales, annonciatrice des révolutions modernes. Rossini, dans son opera buffa, renforce par la musique le ton libre et résolu d’un héros autour duquel tournent tous les autres personnages. Direction musicale : Sylvain BlasselMise en scène : Éric ChevalierRosine : Marie-Bénédicte SouquetLe comte Almaviva : Carlos NataleFigaro : Marc ScoffoniLe Docteur Bartolo : Thibault de DamasBasilio : Jean-Vincent BlotLe notaire, l’alcade : Grégory BoussaudQuatuor LigerQuintette NominoëDurée : 1h30 Tout public à patir de 6 ans

