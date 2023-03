Les Fourberies de Copains (Paris) LES ENFANTS DU PARADIS, 8 mars 2023, PARIS.

Les Fourberies de Copains (Paris) LES ENFANTS DU PARADIS. Un spectacle à la date du 2023-03-08 à 20:00 (2023-03-04 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

EN PROD. PRESENTE : ce spectacle. D’après une idée originale d’Emmanuel Péru, Les Fourberies de copains, la toute première série théâtrale, où s’entrechoquent questions existentielles, amour et amitié. Épisode après épisode, saison après saison, découvrez les aventures d’Amandine, Élodie, Paul et Arthur dans une comédie déjantée. SAISON 1 – ÉPISODE 1 – Les noces À deux jours de son mariage avec Élodie, Paul, séducteur au grand cœur, décide de jouer les cupidons en essayant de caser ensemble leurs témoins respectifs, Arthur et Amandine. L’idée de départ était bonne… enfin sur le papier ! Entre amitiés, amours, trahisons et questions existentielles, venez suivre les aventures de nos quatre amis dans la première série théâtrale Les Fourberies de Copains.Durée 1h15 Equipe artistique Avec Violette Blanckaert, Florian Hessique, Grâce Libissa et Léo Romain Création originale d’Emmanuel Péru Auteurs : Emmanuel Péru et Franck Le Hen Mise en scène : Franck Le Hen Les Fourberies de Copains Les Fourberies de Copains

LES ENFANTS DU PARADIS PARIS 34 RUE RICHER Paris

