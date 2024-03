Les Foulées vers l’Or 2024 Complexe sportif Penestin, dimanche 7 avril 2024.

Les Foulées vers l’Or 2024 2 parcours « Foulées » : 8,2 km > départ à 10h30 18,3 km > départ à 10h Marche : 8,2 km > départ à 9h Retrait des dossards à partir de 8h30 le jour même. Dimanche 7 avril, 08h30 Complexe sportif Inscription: 5

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-07T08:30:00+02:00 – 2024-04-07T18:30:00+02:00

Fin : 2024-04-07T08:30:00+02:00 – 2024-04-07T18:30:00+02:00

2 parcours « Foulées » :

8,2 km > départ à 10h30

18,3 km > départ à 10h

Marche :

8,2 km > départ à 9h

Retrait des dossards à partir de 8h30 le jour même.

Complexe sportif Allée des Sports 56760 Penestin Penestin Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 90 33 52 »}, {« type »: « email », « value »: « endurance.penestinoise@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/les-foulees-vers-l-or-2024-penestin.html »}]

FAMILLE JEUNESSE