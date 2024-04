Les foulées roses du Sedan Charleville Villers-Semeuse, dimanche 6 octobre 2024.

Le 6 octobre prochain, l’Association Courir en Ardenne organise Les Foulées Roses, dans le cadre de la course Sedan-Charleville. Départ devant la Mairie de Villers Semeuse jusqu’à l’arrivée estimée place Ducale, soit environ 6,6 kilomètres.La course a lieu à allure libre sans obligation de rester ensemble.L’engagement est de 15€ par athlète et 3 euros de cette somme sera reversée à la Ligue Contre le Cancer.

15 15 EUR.

Place de la Mairie

Villers-Semeuse 08000 Ardennes Grand Est

