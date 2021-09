Périgueux Périgueux Dordogne, Périgueux Les Foulées Roses de Périgueux Périgueux Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

Périgueux

Les Foulées Roses de Périgueux Périgueux, 25 septembre 2021, Périgueux. Les Foulées Roses de Périgueux 2021-09-25 09:00:00 – 2021-09-25

Périgueux Dordogne Périgueux EUR 6 Samedi 25 septembre Les Foulées Roses de Périgueux organisées dans le cadre D’Octobre Rose campagne national de Dépistage Organisé du Cancer du Sein.

Les épreuves au programme :

MARCHE des foulées roses de Périgueux 6 km

COURSE des foulées roses de Périgueux 8 km

Rendez vous : 9h Départ : 10h 5€ Inscription sur www.ok-time.fr (Remise d’un tee-shirt rose à porter pour la manifestation). Samedi 25 septembre Les Foulées Roses de Périgueux organisées dans le cadre D’Octobre Rose campagne national de Dépistage Organisé du Cancer du Sein.

Les épreuves au programme :

MARCHE des foulées roses de Périgueux 6 km

COURSE des foulées roses de Périgueux 8 km

Rendez vous : 9h Départ : 10h 5€ Inscription sur www.ok-time.fr (Remise d’un tee-shirt rose à porter pour la manifestation). +33 5 53 09 54 45 Samedi 25 septembre Les Foulées Roses de Périgueux organisées dans le cadre D’Octobre Rose campagne national de Dépistage Organisé du Cancer du Sein.

Les épreuves au programme :

MARCHE des foulées roses de Périgueux 6 km

COURSE des foulées roses de Périgueux 8 km

Rendez vous : 9h Départ : 10h 5€ Inscription sur www.ok-time.fr (Remise d’un tee-shirt rose à porter pour la manifestation). La ligue contre le cancer dernière mise à jour : 2021-09-20 par OT de Périgueux

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Périgueux Autres Lieu Périgueux Adresse Ville Périgueux lieuville 45.1791#0.72149