Les Foulées Roses dans le Domaine de Coolus 2021-10-23

Coolus Marne Coolus Dans le domaine de Coolus à côté de Châlons en Champagne, participez à cette course réservée aux femmes en marge d’Octobre Rose. 16 h 00 : 10 km “courses pour les filles”

2 boucles de 5 km – dossard à puce avec classement 16 h 15 : 5 km “marche pour les filles”

1 boucle de 5 km – dossard sans puce Inscription sur site web. Une partie des inscriptions sera reversée à l’association “Action Croisée” de Châlons en Champagne; https://www.cocaa-chalons-athle.fr/ dernière mise à jour : 2021-10-13 par

